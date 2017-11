E Mëttwoch huet een an der Chamber festgehal, datt ee kloer Chifferen, wat d'Wahlbedeelegung ugeet, brauch an d'Wahlflicht soll bäibehale ginn.

Nodeems den LSAP-Deputéierten Alex Bodry eng parlamentaresch Fro gestallt hat, fir ze wëssen, wéi vill Leit net wiele ginn a wat mat deene geschitt, gouf e Mëttwoch doriwwer an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert an no méigleche Léisunge gesicht.





Wahlflicht zu Lëtzebuerg / Reportage Claudia Kollwelter



Extrait Marc Baum



D'Wahlflicht zu Lëtzebuerg gëtt net kontrolléiert, dat ass de Fazit, deen aus enger parlamentarescher Fro vum LSAP-Deputéierten Alex Bodry gezu konnt ginn. E Mëttwoch war dëst Sujet an der zoustänneger Chamberkommissioun, wou ee sech eens war, datt ee genee Chiffere brauch, wéi vill Leit tatsächlech hir Stëmm net ofginn, ma och doriwwer, datt een d'Wahlflicht hei am Land bäibehale soll. Fir den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum ass et kloer, datt d'Wahlflicht eng Biergerflicht ass, datt dat eppes ass, wat zur Citoyennetéit gehéiert, sou wéi d'Schouflicht oder d'Steierflicht. Weider ass een der Meenung, datt d'Wahlflicht soll bäibehale ginn, mä een awer och misst kucken, wat d'Ursaache sinn, datt verschidde Leit net wiele ginn, sou nach de Marc Baum.

1964 sinn déi läscht Poursuitë gemaach ginn, do ass also Handlungsbedarf, sou den Deputéierte vun déi Gréng Claude Adam. Datt zanterhier keng Poursuitë méi gemaach gi sinn, hätt awer och domadder ze dinn, datt d'Prozedur, wéi se am Gesetz virgesinn ass, immens schwéierfälleg ass, sou de Claude Adam. Et misst ee kucken, ob do keng méi einfach Prozedur méiglech ass, well den Opwand misst dem Resultat gerecht ginn.



Zefridde waren d'Deputéiert doriwwer, datt den Alex Bodry dës parlamentaresch Fro gestallt hat. Dem CSV-Deputéierte Leon Gloden no soll een elo d'Geleeënheet notzen, fir de Prozess ze iwwerdenken.



Et misst een, esou den LSAP-Deputéierten Alex Bodry, méi einfach an effikass kënnen agéieren. Et kéint ee sech virstellen, datt een an e System vun engem Avertissement taxé geet oder et kéint een un eng Sanction administrative denken, wéi ee se elo op kommunalem Niveau wëll aféieren, wat och méi einfach Prozedure wären. Den Alex Bodry kéint sech weider virstellen, datt een d'Héicht vun der Amende kéint erofsetzen.



Och den DP-Deputéierten Eugène Berger iwwerleet iwwer méiglech nei Richtungen. Sanktioune sollen do déi lescht Etapp sinn, virdru sollt ee kucken, fir d'Leit ze motivéieren.