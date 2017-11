© RTL Télé Lëtzebuerg

An der parlamentarescher Ëmweltkommissioun goung et e Mëttwoch de Mëtteg op en Neits ëm dat geplangten neit Naturschutzgesetz.



Mëtt November hat de Staatsrot jo méi wéi 20 formell Oppositiounen respektiv méiglech Oppositiounen a sengem Avis formuléiert, déi haaptsächlech juristescher Natur waren.



Zanterhier sinn d'Deputéiert, ëm de grénge Rapporter Henri Kox amgaangen no ze besseren, an e Mëttwoch koum an der Kommissioun d'Kärstéck vum Projet de loi zur Sprooch, nämlech de sougenannte "Flächepool".



Den Henri Kox: Dat heescht wann iergendwou e Projet entsteet, wou eng Rei Biotopen oder Liewensraim zerstéiert ginn, mussen déi iwwert e System vu Punkten erëm kompenséiert ginn. An haut (Mëttwoch) ass de Prinzip dovunner erklärt ginn. De Prinzip, datt et bei all Projet ëmmer erëm dorëm geet, sou mann wéi méiglech eppes ze zerstéieren. Dofir kritt alles e Wäert / Punkt an domadder weess ee wat et u sech wäert ass. Wann een e Projet flott gestallt, da ginn och manner Punkte respektiv Liewensraim zerstéiert an déi brauch een dann och net an deem "Flächepool" ze kompenséieren.





Extrait Henri Kox



Dëse "Pool" leeft dann herno iwwert de Staat.Et wäert 5 ekologesch Secteuren uechtert d'Gebitt vum Grand-Duché ginn, wou dann iwwert de Staat kënne Kompensatioune gemaach ginn. D'Gemengen an d'Gemenge-Syndikater, wéi beispillsweis d'Sicona, kréien awer parallel och d'Méiglechkeet sou e "Flächepool" ze schafen, deen dann awer och transparent iwwert de Staat wäert kontrolléiert ginn.Bis d'Chrëschtvakanz wëll een iwwregens de Gesamtpak vun Amendementer zum neien Naturschutzgesetz fäerdeg hunn. Bis dohi soll et nach e puer Kommissiounssëtzunge ginn, wou un de 75 Artikele gedoktert gëtt.