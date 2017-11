© lm

De Café-Restaurant Waldhaff läit an enger Gréngzon, an de Marc Hobscheit huet Ëmbaute gemaach, déi net autoriséiert waren, wat eng Strofdot duerstellt. Dofir sollt eng Geldstrof fir de Restaurateur a fir seng S.à.r.l gesprach an de Site nees a säin initialen Zoustand zeréckversat ginn. Dat huet de Parquet général e Mëttwoch am zweete Prozess gefuerdert.





2. Prozess: Wantergaart um Waldhaff / Rep. Eric Ewald



Am Juli war de Marc Hobscheit an 1. Instanz vum Virworf vum Bauen an enger Gréngzon fräigesprach ginn, hat awer, grad wéi d'S.à.r.l, eng Geldstrof vun 10.000 € kritt, well keng Autorisatioun virloung, fir méi wéi 50 Leit ze ëmfänken. Bis déi virléich, sollt de Café-Restaurant zougemaach ginn.

Wouzou et awer net koum. Iwwregens krut de Restaurateur d'Geneemegung dofir Enn August. Géint dat 1. Uerteel hate souwuel de Parquet, wéi och de Marc Hobscheit Appell gemaach.

De Vertrieder vum Parquet général huet e Mëttwoch betount, déi zweet Riichtere misste klären, ob an dësem Fall an enger Gréngzon gebaut gouf oder net. Fir hie léich de Café an enger Zone verte, déi dem PAG no net ze urbaniséiere wär. De Restaurateur wär zanter 2012 do an hätt d'Haus mat am Ufank enger klenger Veranda no an no ausgebaut. Dofir hätt et awer keng Autorisatioun ginn, an den Ugeklote wär wéinst ähnleche Faite schonn emol veruerteelt ginn.

Deem säin Affekot huet dogéint gemengt, dass de Café net an enger Zone verte wär, sou dass d'Constructiounen do valabel wären a säi Client net kéint bestrooft ginn. De Me Krieger huet och geschwat vun enger, Zitat, "Aggressivitéit vum Ministère, déi ech nach gi gesinn hunn, fir eng Veranda".

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegte selwer ausgesot. Op de Constat hi vum President vum Geriicht, hien hätt e Refus kritt, awer Aarbechte gemaach, sot de Marc Hobscheit, hien hätt fir alles eng Geneemegung gefrot. Wourops de Riichter bemierkt huet: "Dir hutt awer keng kritt!" Hie wär net deen, deen eppes ouni Geneemegung maache géif, an hätt geduecht, et wär alles ok. Wat de Virworf ugeet, dass ouni Autorisatioun, méi wéi 50 Leit am Café waren, huet de Restaurateur gefrot, wat hien da maache sollt. Maximal wär Plaz gewiescht fir 110 Leit, an et wär him gesot ginn, hie kéint dat net regulariséieren. "Wat ass d'Konsequenz dovun?", huet de President vum Geriicht hie gefrot. D'Äntwert war: "Da kann een héchstens e Bistro mat enger Hameschmier maachen!"

D'Appellsuerteel gëtt de 17. Januar gesprach.