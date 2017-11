© RTL-Archiv

51% vun deenen iwwer 2.000 Enseignanten, déi bei der Ëmfro matgemaach haten, soten, dass si op hirer Aarbechtsplaz extrem zefridde sinn. Bei deenen anere Fonctionnairen a Staatsemployéeën sinn et nëmmen 43%.57% vun den Enseignanten hu sech positiv iwwert hir Aarbecht ausgeschwat, déi hinnen uvertraut gouf, an 48% sinn zefridde mat hiren Aarbechtskonditiounen.Wat d'Perspektiven uginn, fir hir weider Carrière, hu sech nëmme 36% positiv ausgeschwat. An anere Secteuren am ëffentlechen Déngscht sinn et nëmmen 30%.65% dogéint sinn zefridde mat hirer Pai, géintiwwer 50% an anere Beräicher.Zwee Drëttel vun den Enseignanten sinn iwwerdeems ëmmer oder ganz dacks houfreg op hir Aarbecht. Besonnesch d'Autonomie, déi se an hirem Beruff hunn, ass fir iwwer 80% vun den Enseignanten ee Motivatiounsfacteur. Hannendru kommen d'Aarbechtscontenuen, d'Atmosphär tëscht de Kollegen, d'Ëmfeld, wou se schaffen an eréischt zum Schluss d'Remuneratioun.Allerdéngs spillt och de Stress eng Roll. 10% soten, dass si permanent an enger Stresssituatioun sinn, 44% heiansdo. D'Majoritéit vun den Enseignanten ass sech donieft bewosst, dass si eng wichteg Aufgab hunn an iwwer 90% wëssen och, wat vun hinnen erwaart gëtt.Trotz och méi negative Punkte sinn et nëmmen 12% vun den Enseignanten, déi drun denken, de Beruff ze changéieren. An anere Beräicher an der Fonction Publique sinn et 19%. 4% denken driwwer no an d'Privatwirtschaft ze wiesselen.