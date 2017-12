© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Mat Hëllef vun enger Simulatioun vu verschiddenen Zorten vun Attacken sollen d'Participanten duerch déi eegen Erfarung léieren, wéi ee sech am Beschte verhält, wann een a sou enger Situatioun ass. D'Claudia Kollwelter war fir eng Stonn laang Deel vun enger fiktiver Privatbank déi attackéiert gouf.





Hëllef bei enger Cyberattack / Rep. Claudia Kollwelter



Responsabel vun der Kommunikatioun - dat war meng fiktiv Roll. Och déi 5 aner Journalisten, déi bei der Simulatioun matgemaach hunn, haten eng virgeschriwwen Tâche am fiktive Betrib ze erfëllen. Instruktiounen hunn ob eise jeeweilege Büroe gewaart.



E Resumé schreiwen a beim Service financier nofroen fir wichteg Chifferen ze kréien. Klengt einfach a banal, ma den éischte Problem léist awer net laang op sech waarden. Déi Chiffere sinn nämlech cryptéiert. Kuerz drop kënnt d'Nouvelle, datt eis Internetsäit gehackt gouf. D'Telefone fänken u waarm ze lafen.



D'Passwierder schéngen och gehackt ze sinn, wëll falsch Mailen un d'Presse gaange sinn an d'Journalisten elo no haken, fir eraus ze fannen, wat genee lass ass. Den Drock klëmmt, d'Hëlleflosegkeet awer och. Am Raum fänkt et un onroueg ze ginn, d'Leit wëssen net wat geschitt, a wat ze maachen ass. Léisunge sinn awer nëmme schwéier ze fannen - dat frustréiert. D'weess een net weider.



Den nächsten Alarm: d'Luuchte ginn aus. D'weess kee richteg wat geschitt. No enger knapper Stonn si mir op alle Fall erléist. Am reelle kann dat ganzt esouguer deeglaang daueren.



Den Jérôme Jacob vu Securitymadein.lu erkläert, datt dëst souzesoen eng Formatioun 2.0 ass. D'Leit erliewen d'Situatioun direkt a léieren esou mat der Situatioun eens ze ginn.



3 Stonnen dauert esou eng Formatioun. D'Leit kréien e puer Explikatiounen, erliewen dann d'Attack a kréien dono en De-Briefing, souzesoen e Survival Kit. Viséiert sinn Entreprise vun all Zort an all Gréisst. Bis zu 8 Leit kënnen an de Room42 an d'Formatioun kascht 1.500 €.



Ech fir mäin Deel si frou, dat Ganzt fiktiv materlieft ze hunn an hoffen, datt et och ni zum Eeschtfall kënnt. Ma wann, sinn ech elo op d'mannst preparéiert.



Méi Informatiounen a Fotoen vum Room42 fannt der um Internetsite vum Cybersecurity Competence Center Luxembourg.