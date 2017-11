© RTL Archivbild

Stock-Options-Besteierung, CSV net zefridden / Joel Detaille



D’Besteierung op de Stock Options ass net gerecht a wäert geännert ginn. Déi Annonce hat de Finanzminister Pierre Gramegna an der Presentatioun vum Budget fir 2018 gemaach.

Net méi spéit wéi e Mëttwoch gouf et dann och eng Circulaire vun der Steierverwaltung, dass de besteierbare Virdeel vun de Stock Options vum 1. Januar 2018 un net méi mat 17,5 mä mat 30% besteiert wäerte ginn. Konkret dierft sech d'Besteierung awer ëm 21% dréinen duerch d'Konditiounen, déi un déi eenzel Aktiepäck geknäppt sinn.

Eng Kombinatioun, déi der CSV net gefält.



Hir Positioun ass kloer, deen Dossier huet laang genuch geschleeft an d'CSV hätt gär fundamental gehat, dass dat Ganzt iwwert e Gesetz gereegelt gi wär an net iwwert eng Steier-Circulaire, déi net all ze vill ännert, seet den CSV-Député-maire Gilles Roth. D'CSV fuerdert, dass de Montant, vun deem ee ka vun de Stock Options profitéieren, an och d'Dauer limitéiert ginn. De Steierausfall vun 180 Millioune sinn net gerechtfäerdegt. D'Propos vun der CSV, de Steiersaz op 1.000 Euro eropzesetzen, vun där all Mënsch profitéiert hätt, gouf vum Minister refuséiert.

Et wier net gerecht gewiescht, dass d’Leit während 2 Joer, 2015 an 2016, hätte missen en Impôt d’equilibrage budgetaire bezuelen, wat 2 Mol 90 Milliounen Euro ausgemaach huet, déi eben iwwert eng méi héich Besteierung vun de Stock Options och erfall wieren. Eng sozial ongerecht Mesure an d’CSV ka sech net virstellen, firwat déi 3 Regierungsparteien net bereet wieren dat elo ee fir allemol via e Gesetz ze reegelen.

Fir den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry ass awer kloer, dass d’Hausse vun elo, gutt 50 Millioune méi an de Staatsbudget wäert bréngen, a souwisou sollt d’CSV elo net mam Fanger op di aner weisen. Mat hinne sollt schonn sou eppes ähnleches geschéien, mä den Här Frieden hat net dat ëmgesat, wat ofgemaach war. De Vertrag ass deemno gebrach ginn. D'Haltung, déi d'CSV elo anhëlt, wier a sengen Aen immens lächerlech.

De Finanzminister Pierre Gramegna hat vir kuerzem an Aussiicht gestallt, dass am Fréijoer eng méi déifgräifend Analys vun neie Statistike soll gemaach ginn. Op d’mannst bis dohi spillt vum 1. Januar un awer emol eng nei, méi héich Besteierung.