Déi Gréng fannen, datt eng Diskussioun iwwert de Mindestloun néideg ass, loossen awer duerchblécken, datt eng Hausse eleng net duergeet.



D'DP wëll sech dogéint drop konzentréieren, de Koalitiounsprogramm ëmzesetzen an ënnersträicht, datt eng Erhéijung vum Mindestloun den Ament net op der Agenda steet. De Fraktiounschef vun deene Liberalen betount, datt d'Regierung schliisslech an deene leschte 4 Joer scho vill am Beräich vun der Sozialpolitik gemaach hätt an erënnert un déi Mesuren, déi bis elo geholl goufen: Den Eugène Berger sot, datt ee schonn eng Erhéijung hat vum Mindestloun, et géif ee Loyere subventionéieren an och eng ganz Rei vu Mesuren an der Familljepolitik géifen de Leit entgéintkommen. Déi Gréng fannen, datt eng Diskussioun iwwert de Mindestloun néideg ass, loossen awer duerchblécken, datt eng Hausse eleng net duergeet.

A well scho souvill geschitt wier, ass eng Hausse vum Mindestloun fir d'DP elo net prioritär. De Fraktiounschef gesäit wuel éischter de Rendezvous mam Bierger, dat anert Joer, hannert dëser Diskussioun. Den Nicolas Schmit hätt dës Propositioun éischter als LSAP-Member gemaach.

Fir déiass de Montant vum Mindestloun schonn en Thema, seet d'Fraktiounspresidentin Viviane Loschetter. Si pocht awer drop, datt eng Hausse vum Mindestloun, eleng, wahrscheinlech net duer geet a géif éischter op de Wee vun aneren, respektiv zousätzleche Mesure goen.Mä géif déi klengst Regierungspartei dann elo mat op de Wee vun enger Hausse goen? Do waart d'Viviane Loschetter op konkret Proposë vun der Regierung. De Minister hätt awer ëmmer gesot, datt dat just Iddie sinn, déi een och nach mat Sozialpartner misst diskutéieren. Et wier een also wäit ewech vun enger Decisioun.De Fraktiounschef vun der, den Alex Bodry, betount, datt d'Sozialisten kloer hannert der Iddi vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit stinn an de Mindestloun gäre progressiv géifen an d'Luucht setzen. Zousätzlech proposéiert de sozialistesche Fraktiounspresident, fir iwwert eng "Steierbefreiung" fir d'Leit mat Mindestloun nozedenken.