An der parlamentarescher Nohaltegkeet-Kommissioun goung et ëm d’Zukunft vum Tram.

Extensioun-Tram/Reportage Joël Detaille



Méi speziell goung et ëm den Ausbau vun der Linn, engersäits vun der Gare op d’Cloche d’Or an anerersäits vun de Foireshale bis op de Findel.

Béid Gesetz-Projete sollen nämlech nach virun der Chrëschtvakanz kënne gestëmmt ginn, a bis Enn 2021 fäerdeg sinn. An der Kommissioun herrscht nämlech e breede Konsens iwwer béid Projeten.

Beim éischten Deel tëscht dem Tramsschapp an der Rouder Bréck, deen elo den 10. Dezember wäert a Betrib goen, léich een dann och souwuel beim Timing, wéi beim Budget voll an de Planungen, seet de Nohaltegkeetsminister François Bausch.

D’Avise vum Staatsrot zu den zwou Extensiounen, déi bis 2021 solle fäerdeg sinn, goufen analyséiert a wann d’Chamber béid Projete bis Enn des Joers stëmmt, kann zimlech séier mat der Detail-Planung ugefaange ginn mat Bauen.

Beim Finanzement gëtt et bei béiden Extensiounen dann awer e klengen Ënnerscheed. Den 1. Deel ass um Gebitt vun der Stad Lëtzebuerg, d'Extensioune beréieren och den Territoire vun der Gemeng Hesper an der Gemeng Nidderaanwen. De Staat iwwerhëlt awer 100 Prozent vun de Finanzement vun den Extensiounen. De Lead soll beim Staat leien.



De Finanzement läit dann och an där Fourchette, déi geschat gi war, sot d’Rapportrice vu béide Projets de Loi, déi genannt gouf, déi gréng Deputéiert Josée Lorschée. Nämlech bei 214 Milliounen. An dat Ganzt hätt och par Rapport zu enger Zuch-Linn e lukrativen Avantage. Den Zuch a Richtung Findel hätt 1,3 Milliarden Euro kascht a wier ënnerierdesch verlaf.

2021 léich een dann, wann alles leeft wéi geplangt, bei 16 Kilometer Tram tëscht der Clôche an dem Findel, mat 24 Statiounen, 32 Rammen an engem Käschtepunkt vun alles an allem 565 Milliounen €.