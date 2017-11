Dobäi kënnt eng Geldstrof vu 500€ an hie muss de CFL an engem Zuchkontroller zesumme ronn 1.850 € Schuedenersatz bezuelen. Tëscht Mäerz an August zejoert war et zu deene 5 Tëschefäll komm, dat an der Stad, zu Leideleng an zu Rodange.