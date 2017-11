An der Géigend vu Beefort waren Onéierlecher aktiv, déi Dekoratioune fir Chrëschtdag geklaut hunn. Verschidde Saache goufe vun der Police erëmfonnt.

Villes hunn d'Beamte vun der Police scho gesinn, datt awer Leit Chrëschtdags-Dekoratioune klauen, war hinnen och nei. Direkt e puer Mol gouf an de leschten Deeg aus der Ëmgéigend vu Beefort gemellt, datt d'Dekoratiounen, déi d'Besëtzer virum Fest virun d'Dier gesat haten, geklaut goufen.Eleng e Mëttwoch hat sech eng Fra gemellt, där zwee Kränz, e Schnéimännchen an d'Figur vun engem Äerdmännche geklaut goufen. Och esou Strofdoten hëlt d'Police eescht a mécht eng Enquête dowéinst op.Verschidde vun de geklaute Géigestänn konnt da vun der Police séchergestallt ginn an de Parquet huet ordonnéiert, fir mat Hëllef vun der Populatioun d'Besëtzer vun den Dekoratiounsartikelen ze lokaliséieren.Déi Persounen, déi hir geklaute Géigestänn erëmerkennen, solle sech bei der Police vun Iechternach um 2447-2500 mellen.