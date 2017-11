An enger Affär vun Infraktiounen zum Déiereschutz huet de Vertrieder vum Parquet en Donneschdeg an der Mëttesstonn um Dikrecher Geriicht eng adequat Geldstrof fir eng jonk Fra gefrot.

Hir gouf virgehäit, net genuch no zwee Päerd gekuckt ze hunn, déi si 2015 a Fleeg geholl hat. D'Déiere wären zejoert am Fréijoer krank a sou gouereg gewiescht, dass fir eent Liewensgefor bestanen hätt, woubäi déi zwee iwwerlieft haten. D'Meenungen an dëser Affär goungen, wéi sou dacks viru Geriicht, auseneen.





Net genuch no Päerd gekuckt / Reportage Eric Ewald



Si wär net richteg op dëser Plaz, well dat Ganzt wär net hir Schold, mä déi vun de Leit aus dem Stall zu Grooljen, huet d'Beschëllegt virun de Riichtere betount. No engem Sträit mat enger Zeien aus der 1. Sëtzung hätt si d'Päerd dohi matgeholl. Am Stall hätt dat eent dunn eng Verstopfung kritt a si de Veterinär geruff. D'Päerd hätten dono net méi genuch ze friesse kritt an ofgeholl. Si wollt, dass se méi géife kréien, mä wéi näischt geschitt wär, hätt si d'Päerd do ewechgeholl. Hir eege Päerd wären iwwregens och net all an engem besseren Zoustand gewiescht wéi déi zwee.

Do virdrun hat e Veterinär erkläert, hie wär am Abrëll zejoert erféiert gewiescht, well d'Päerd net gefleegt an zimlech gouereg gewiescht wären. Bannent eppes méi wéi zwee Méint hätt sech hir Situatioun zolitt verschlechtert. Dat eent wär, am Géigesaz zum aneren, a Liewensgefor gewiescht, mä säin Zoustand wär dono vill besser ginn.

Um Ufank vu sengem Plädoyer huet den Affekot vun der Ugeklote Plaintë géint d'Proprietärin vun deem Päerd, d'Mamm vun där Fra, déi Zeien aus der 1. Sëtzung an de Veterinär ugekënnegt. Och fir de Me Kohnen stéing mat senger Cliente déi falsch Persoun viru Geriicht. D'Päerd hätten am Stall zu Grooljen ofgeholl, wären du falsch behandelt ginn an extrem gouereg gewiescht. Senger Mandantin wär just virzegeheien, net gesot ze hunn, dass d'Päerd an engem schlechten Zoustand wären, well et zur Liewensgefor vun deem engen awer net ënner hirer Responsabilitéit komm wär, sollt si fräigesprach ginn, sou hiren Affekot.

Fir de Vertrieder vum Parquet dogéint wär d'Ausso vum Veterinär déi wichtegst, dass dat eent Päerd am Abrëll a vill méi engem schlechten Zoustand gewiescht wär wéi am Januar. D'Beschëllegt wär iwwerfuerdert gewiescht an hätt net gesot, dass et de Päerd schlecht géif goen. Dofir sollt si zu enger Geldstrof condamnéiert ginn.

D'Uerteel gëtt den 18. Januar gesprach.