Sträit ëm Subsid, Betzer kritt Recht / Reportage Eric Ewald



An deem Sträit goung et ëm e Subsid vum Staat, fir d'Erneiere vum Kanalisatioun- an Drénkwaasserreseau vun der Gemeng.

D'Ëmweltministesch hat am Juli 2014 decidéiert, Betzder dee Subsid zouzespriechen. Am Juli 2015 hat d'Carole Dieschbourg dunn awer refuséiert, fir en auszebezuelen, mam Argument, sou Projete missten am Viraus guttgeheescht ginn, ënnert anerem vum Minister. Well d'Gemeng allerdings schonn do virdru mat den Aarbechten ugefaangen hätt, géif et en negativen Avis vun der Administration de la gestion de l'eau ginn, deem si sech uschléisse géif. Doropshin hat d'Betzder Gemeng am August 2015 e Recours gracieux agereecht, ma d'Ministesch hat hir Decisioun vum Juli am Dezember 2015 confirméiert. Wourop Betzder am Mäerz 2016 d'Verwaltungsgeriicht saiséiert, dat der Gemeng am Abrëll an 1. Instanz Recht ginn an d'Decisioune vun der Ministesch annuléiert hat, wougéint de Staat am Mee Appell gemaach hat.

An zweeter Instanz huet de Staat gemengt, et wär net richteg, dass, wann e Subsid decidéiert gouf, de Minister och gehale wär, deen auszebezuelen. D'Ëmweltministesch hätt gewosst, dass de Projet scho lancéiert gi wär, soudass d'Decisioun, fir de Subsid ze refuséieren, legal wär. Dogéint huet d'Gemeng erkläert, dass de Subsid am Juli 2014 guttgeheescht gouf, zwee Méint nodeems d'Administration de la gestion de l’eau e positiven Avis ofginn hätt. Well de Staat och net bannent 3 Méint e Réckzéier gemaach hätt, misst de Subsid ausbezuelt ginn. An den A vun de Riichtere konnt d'Ministesch, wéi se d'Decisioun geholl huet, fir der Gemeng dee Subsid z'accordéieren, net ignoréieren, dass d'Aarbechte schonn un eng Firma vergi waren. D'Décisioun war dem Gesetz no also wuel illegal. D'Ministesch hätt se allerdings net de Regelen no zréckgezunn, soudass d'Decisioun definitiv wär. D'Ëmweltministesch hätt decidéiert, fir de Subsid z'accordéieren, a kéint net dorop zeréckkommen, ouni an, Zitat, „Inkohärenz ze verfalen“. Et géif hei ëm d'Rechtssécherheet an d'legitimt Vertraue vun der Gemeng Betzder goen. D'Riichter hätten deemno zu Recht festgehalen, dass der Ministesch hir Refus-Decisioune vum Juli an Dezember 2015 z'annuléiere wären.