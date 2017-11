Ënner anerem vu Rëmeleng, Esch Maarnech an der Stad krute mer eragemellt, datt um Donneschdeg Owend Schnéi géif falen an et op de Stroosse glat wier.

Zu Maarnech war vill Schnéi leie bliwwen. © RTL Mobile Reporter Claudine Bruck

Schnei zu Nidderpallen © Eric Heimermann

Bei deem Wieder gëllt et extra am Verkéier opzepassen, och wann den Auto u sech wanterfest ass. Mir krute vu verschiddene Plazen aus dem Land gemellt, datt et schneit an een op de Stroossen oppasse muss. Et ass donieft awer méiglech, datt et op eenzelne Plazen net schneit.