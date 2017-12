Wéi d'Police mellt, koum et en Donneschdeg den Owend zu 2 Accidenter op eise Stroossen. Am Ganze goufe 5 Foussgänger ugestouss a blesséiert.

Kuerz no 22 Auer goufen an derop der Stater Gare dräi Persounen um Zebrasträifen vun engem Auto ugestouss. De Chauffer hat déi 3 Fraen ze spéit gesinn an huet si ze pake kritt. Si koumen an d'Spidol.Och zuan der Parkstrooss goufe kuerz no 18 Auer zwou Persounen, och op engem Zebrasträifen, vun engem Auto ugestouss. Och si goufe verwonnt.

Zu Réiden un der Atert war en Donneschdeg den Owend tëscht 19 an 20.30 Auer eng Alkoholskontroll op Uerder vum Parquet. 195 Automobilisten hu misse blosen. Ee Chauffer hat ze vill gedronk. Et huet awer kee Führerschäin missen agezu ginn.