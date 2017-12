© Archivbild/Domingos Oliveira

D'CFL hunn hire ganzen Horaire iwwerschafft, dee vum 10. Dezember u wäert spillen. Derbäi kommen eng sëllechen RGTR-Bus-Linnen, déi och an deem Kader adaptéiert goufen.Drëttens ginn et deen Dag natierlech um Gebitt vun der Stad gréisser Changementer, duerch de Start vum Tram, der neier Zuch-Gare am Pafendall an dem Funiculaire erop op de Kierchbierg.Bis den 31. Januar 2018 kënnen d'Leit gratis mam Tram fueren.Och de städtesche Bus-Reseau huet sech un déi nei Arrêten ugepasst. Ganz nei ass och, dass um Kierchbierg quasi keng Busse méi um Boulevard John F. Kennedy wäerten hale bleiwen, mee dass haaptsächlech de Boulevard Konrad Adenauer ugefuer gëtt.Den 10. Dezember, also e Sonndeg an enger Woch wäert dann och de ganzen ëffentlechen Transport am Land gratis sinn. An der Stad ginn et sonndes tëscht 13.00 Auer an 18.00 Auer vill Animatioune ronderëm déi nei Arrêten an den Tram. Et ass dat iwwregens och e verkafsoppene Sonndeg an der Stad.Vum 10. Dezember un fiert och nees en direkten Zuch tëscht Lëtzebuerg an Düsseldorf.Déi gréng Diddeleng haten och eng Entrevue mat der Direktioun vun der CFL am Hibléck op déi nei Horairen. Hei goung et dorëms, dass déi nei Horairen de Passagéier vun Diddeleng net grad entgéint géinge kommen.