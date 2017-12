© RTL Archivbild

School-Leaks-Affär / Reportage Eric Ewald



E Freideg hunn nach déi zwee lescht Affekoten hir Plädoyere virgedroen. A si hunn - ouni Iwwerraschung - alle béid de Fräisproch fir hir Cliente verlaangt.Fir den Affekot vun der Haaptugeklote gëtt et eng, Zitat, „triple absence“ vun enger Violatioun vum Beruffsgeheimnis, an zwar an der Form, um Fong an nom Sënn vum Gesetz. De Me Sam Ries huet och ervirgehuewen, dass Frankräich zanter 1901 e spezifescht Gesetz zu sou Epreuven huet. Wat d'Honorabilitéit vu senger Cliente ugeet, hätt déi sech deemools gesot, et kéint net sinn, dass déi Epreuven ze fréi public gemaach goufen; dat hätt si gestéiert, si wollt dat denoncéieren, woubäi si et haut vläicht net méi sou maache géif. Si hätt och déi net geréng Disziplinarstrof vu 6 Méint ouni Pai kritt, wat wäit méi wär wéi dat, wat si strofrechtlech riskéiere géif.Den Affekot vum Mann vun enger Proff ass op déi politesch Komponent vun der Affär agaangen. Et hätt sengerzäit de staarke Verdacht ginn, dass et sou en Hannergrond gouf. De Minister Claude Meisch hätt dann och séier Plainte gemaach, wouduerch et zu enger net korrekter Analys vun der Affär komm wär, sou de Me Fränk Rollinger. Eng Violatioun vum Beruffsgeheimnis hätt net virgeleeën, scho guer net bei sengem Client, deen déi Dokumenter mol net gesinn hätt, wéinst deenen hie viru Geriicht stoung. De Procureur d'Etat, Jean-Paul Frising hätt dat awer sou geschriwwen. Dass de Ministère an de Parquet keng Jurisprudenz heizou presentéiert hätten, wär och keen Zoufall.An den Ae vum Affekot vum Ministère stellt sech doduerch d'Fro nom Beruffsgeheimnis an der Fonction publique. De Me Molitor huet donieft de Virworf vun Dysfunktionnementer am Ministère zeréckgewisen a betount, et wär vill méi zu engem Torpedéiere vun den Tester duerch d'Verbreedung vun den Epreuvë komm.En Dënschdeg schonn hat de Vertrieder vum Parquet général eng Geldstrof vun op d'mannst 3.000 € fir déi 4 Beschëllegt verlaangt. Den 9. Januar wësse mer méi.