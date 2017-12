No de personellen Turbulenze beim Fonds du Logement, gëtt elo mat enger Fra un der Spëtzt vum Verwaltungsrot probéiert, fir Rou an den Dossier ze kréien.

D'Diane Dupont iwwerhëlt d'Presidence vum Fong. Dës Decisioun gouf e Freideg de Mueren, op Propositioun vum Logementsminister Marc Hansen, geholl.

D'Architektin iwwerhëlt domat de Poste vum President Claude Wagner, deen no nëmmen 4 Méint demissionéiert hat.

D'Diane Dupont ass zanter 15 Joer am Logementsministère, wou si zanter 2014 de Rang vum Premier Conseiller huet. Während 2 Joer, bis 2014 war si och un der Spëtzt vun der SNHBM.

Rezent war war de soziale Wunnengsbaufong an d'Neiegkeete komm, wéi mer op eiser Antenne gemellt haten, datt den designéierten neien Direkter Pitt Mathieu dee Posten awer net wollt unhuelen.

U sech sollt op den 1. Januar de Pitt Mathieu d’Successioun vum Mario Schweitzer als neien Direkter iwwerhuelen.

De Pitt Matthieu bleift awer op senger aler Plaz, engem grousse Konstruktiounsbetrib hei am Land. Dobäi war de Kandidat héich gelueft ginn, als forméierte Jurist, fréiere Regierungsbeamten am Inneministère a Spezialist vum Secteur.



Den Direkteschposte beim Fonds du Logement ass domat dann awer weiderhin fräi, eng Ausschreiwung leeft nach bis an déi éischt Januarwoch.