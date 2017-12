Police 2017 © Police 2017

Zwee Employéeë vun engem Geschäft hu bemierkt, dass een Onbekannte sech onerlaabt am Lagerraum vum Geschäft opgehalen huet. Doropshin hu si d'Sécherheetspersonal alarméiert an de Mann konfrontéiert. Dësen ass uschléissend handgräiflech ginn an huet eng Verkeeferin zu Buedem gestouss.Den Onbekannten ass an d'Raimlechkeete vum Geschäft geflücht, wou hien ufanks vu Clientë gestoppt konnt ginn, ier een zweeten Onbekannten dem Mann zur flucht verhollef huet.Méi Clienten hunn awer gehollef, d'Flucht aus dem Akafszentrum ze verhënneren, dat bis d'Police agetraff ass an d'presuméiert Déiwe festhuele konnt. Déi zwee Männer musse sech virum Untersuchungsriichter veräntwerten.