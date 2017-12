E Méindeg gesäit de Sozialminister Romain Schneider d'Sozialpartner, fir mat hinnen iwwer seng Propositiounen am Dossier 52-Woche-Reegel ze schwätzen.

Dës Reegel gesäit vir, datt engem Salarié säin Aarbechtskontrakt automatesch opgeléist gëtt, wann hien bannent enger Referenzzäit vun zwee Joer, 52 Woche krankgeschriwwen ass. De Romain Schneider proposéiert fir d'éischt eng méi grouss Flexibilitéit bei der Reprise partielle vun der Aarbecht an awer och iwwer déi Limitt vun 52 Wochen erauszegoen, esouguer bis zu 6 Méint.

Den LCGB huet scho Bedenke gemellt. Den OGBL dergéint mengt et géif an déi richteg Direktioun goen. Et wëll een awer op d'Detailer uecht doen.



