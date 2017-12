Les supermarchés Delhaize ont informés les autorités compétentes que lors d’un contrôle de routine des salmonelles ont été détectées dans les blocs de fromage «BIO Herbie fenegriek».



Description du produit: Dénomination: BIO Herbie fenegriek Marque: Het Hinkelspel Emballage: Sous-vide +- 200 g DLC: 24.01.2018 No du Lot: L14 319 UU :MM Le produit a été vendu entre le 16 et 28 novembre 2017 dans les supermarchés Delhaize.



Les clients sont priés de ne pas consommer le produit car il peut provoquer de la fièvre, des crampes abdominales et de la diarrhée dans un délai de 12 à 48 heures après consommation.