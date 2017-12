Am Juli 2015 hat de 76 Joer alen Ex-Politiker e Protokoll vun 49 € kritt, well hien an der Sortie vum Parking Knuedler geparkt hat, zum Deel um Zebrasträif.



Well dat net Voie publique wär an de Polizist Nummer 4 opgeschriwwen hätt, d’Sortie vum Parking awer guer keng Hausnummer hätt, hat de Mann, vu Beruff Affekot, argumentéiert, dass de Protokoll misst zréckgezu ginn.



D'Riichter waren awer anerer Meenung.