Den Tom Wirion iwwer méiglech Léisungen



Am Virfeld vun der Consultatiounsdebatt iwwert de Logement, dat anert Joer am Februar, hat déi parlamentaresch Logementskommissioun um Freideg, ënnert anerem, e Gespréich mat der Chambre des métiers. Hiren Generaldirekter, den Tom Wirion, huet vun enger oppener a konstruktiver Diskussioun geschwat.Et misst ee séier virukommen an der urgenter Problematik vum Logement, déi Léisung géif et awer net ginn.

Et géif eng Partie Piste ginn, déi si géinge proposéieren. Den Haaptproblem wier deen, dass net genuch Terrainen op de Marché kommen, do géing ee probéieren, déi jeeweileg Prozeduren z'acceleréieren. Eng aner Pist wier d'Logementer méi an d'Héicht ze bauen, ewéi beispillsweis um Kierchbierg.Déi aner Woch huet déi parlamentaresch Logementskommissioun nach op zwee weideren Deeg Gespréicher, am Januar kënnt se da mat deenen zoustännegen Ministèren zesummen an am Februar ass dann, wéi gesot, d'Consultatiounsdebatt.