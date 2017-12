Um Freideg souz den LCGB mam Sozial-Minister Romain Schneider an Vertrieder aus dem Aarbechtsministère a vun der ITM beieneen, fir de Problem ze diskutéieren.

Wierklech Satisfaktioun krut d’Gewerkschaft awer net.



Et bleift weiderhin derbäi, dass 5 Fleege-Etablissementer, déi am Juni an am August ënnerschriwwen FHL- an SAS-Kollektiv-Verträg, net wëllen an d’Praxis ëmsetzen. Spréch, verschidde Leit kréien weiderhin net dat an der Pai-Tut, wat se u sech zegutt hätten.

De Sozialminister hätt den Aussoen vum LCGB no de Problem zur Kenntnis geholl a verséchert, dass déi finanziell Moyenen do wieren. D’Patronen awer soen, eben genee bei de Finanzen géif de Problem leien. D’Patrone vun den eenzelnen Haiser wéilte léiwer, dass d’Leit, déi bei hinnen schaffen an ënnert den FHL-Vertrag falen, eriwwer an den SAS Kollectiv-Vertrag géife wiesselen.Dee gesäït awer net déi nämmlecht Schaff-Bedingungen vir. Am FHL gëllt eng 38-Stonne-Woch, am SAS der 40. Am FHL gëllen 35 Deeg Congé, am SAS 33 Deeg, fir just zwee Beispiller ze nennen.

Den LCGB, deen iwwregens an dësem Dossier och mam OGBL a Kontakt steet, wëll den Dossier op alle Fall net op sech roue loossen an ass gewëllt, d’Conciliatioun anzeschalten, respektiv déi eenzel Patrone souguer noutfalls op d’Geriicht ze huelen.