An enger Affär vun Opruff zum Rassenhaass gouf um Donneschdeg um Stater Geriicht 5 mol eng Suspensioun du prononcé gesprach.

Dat heescht, et gouf wuel festgehalen, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach. Ugeklot ware 5 Männer, déi sech am September 2015 op der Facebook-Säit vu Radio Latina iwwer Flüchtlingen ausgelooss haten.Déi 5 hate mat hiren Aussoen d'Refugiéë méi oder manner mam sougenannten Islamesche Staat an deem sengen Dote gläichgestallt.