E Freideg den Owend géint 21.45 Auer koum et an der Avenue Kennedy um Kierchbierg zu engem Accident, an deen och den Tram verwéckelt war.

An zwar sinn eng Bunn an een Auto net laanschtenee komm. Bei deem Knuppert gouf eng Persoun blesséiert, esou den 112 a sengem Bulletin.Den Accident ass op der Kräizung vun der Avenue Kennedy mam Boulevard Konrad Adenauer geschitt.Nieft der Police waren eng Ambulanz an den Interventiounszenter aus der Stad op der Plaz.

Den 10. Dezember hëlt den Tram jo säi reguläre Betrib op a fiert vun der Luxexpo bis bei d'Rout Bréck.Laanscht den Tracé kënnege vill Schëlter dat un, besonnesch datt een oppasst, wann ee riets ofbéit, wann een a Richtung Stad ënnerwee ass - well nieft der Strooss zirkuléiert dann do an Zukunft méi heefeg den Tram, deen awer och elo scho vill Testfaarte mécht.En Donneschdeg den Owend war dann och schonn den Eeschtfall simuléiert ginn, falls den Tram eemol entgleise géing.