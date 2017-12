Wie soll Lëtzebuergerin a Lëtzebuerger vum Joer 2017 ginn? Schéckt eis d'Nimm vun Äre Kandidatinnen a Kandidate bis den 11. Dezember eran.



Hei geet et bei de Formulaire!



Vum 13. Dezember u kënnt Dir dann decidéieren, wien dëst Joer d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer 2017 gi soll. De Choix soll tëscht 15 Fraen a 15 Männer a getrennten Ofstëmmunge falen.



Den Numm vum Lëtzebuerger an der Lëtzebuergerin vum Joer 2017 deele mir Iech dann den 1. Januar 2018 mat!



Ze gewannen: Tasen a Reesen!







Ënnert all deenen, déi eis e Personnage proposéieren, verspille mir exklusiv Coffreten aus der RTL Collection 2016 an aus der ganz neier RTL Collection 2017.



An ënnert all deenen, déi aus de 30 zeréckbehalene Proposen hir Favoritte bestëmmen, also matofstëmmen, verspille mir 2 Geschenkbongen am Wäert vu jeeweils 1.500 Euro pro Bong offréiert vu Voyages Emile Weber.



Hei geet et bei de Formulaire!



An hei ginn et weider Informatiounen iwwert d'RTL-Tase-Kollektiounen 2017 an 2016!