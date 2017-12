Bléck aus der Rue de la Mairie op en Deel vum Schantjen tëscht Route de Luxembourg a Rue de la Gare. Wou genee d'Gasfläsch explodéiert ass, huet den 112 net präziséiert. © Lara Marteling

Bléck op deen Deel vum Schantjen, dee Richtung Akafszon "Laangwiss" läit. Den Immobilieprojet geet jo vun der Haaptstrooss bis bei d'Aktivitéitszon, wou fréier de Footballsterrain war. © Lara Marteling

Dobäi goufen 3 Persoun blesséiert - méi oder manner schlëmm, esou d'Police. Si goufen an d'Spidol bruecht.De Knuppert war awer gutt am Duerf ze héieren. D'Ursaach dovun ass nach net gewosst.De Virfall ass um grousse Schantje vun der "JongMëtt" geschitt. Den Duerfkär vu Lënster gëtt den Ament jo komplett ëmmodeléiert.Op der Plaz waren de Samu aus der Stad, den Interventiounszenter vu Lënster an och d'Ambulanze vu Lëntgen an aus der Stad genee esou wéi d'Police.Weider mellt den 112, datt eng Persoun blesséiert gouf, wéi e Samschdeg de Moie géint 10.20 Auer en Auto(um CR 175) an de Gruef gaangen ass. D'Ambulanz an den Interventiounszenter vu Péiteng waren op der Plaz.An zuhat kuerz virun 10 Auer en Auto gebrannt. Beim Virfall an der Rue Pierre Martin ass awer kengem eppes geschitt.An der Nuecht op e Samschdeg, géint 2.30 Auer, hat och zuan der Rue des Minières en Auto Feier gefaangen.