E Freideg den Owend géint 18 Auer war et jo op der Escher Autobunn an Direktioun Stad, op der Héicht vu Leideleng, zu engem Accident, an deen net manner wéi 5 Gefierer dra verwéckelt waren, komm.D'Autobunn hat musse komplett gespaart ginn, wat natierlech direkt zu engem Mega-Stau gefouert huet. Mat Momenter ass dee bal bis op Esch zeréckgaangen an och op den Auswäichstroossen ass et zu Stockunge komm.Kuerz virum Zéissenger Kräiz krut eng Camionnette zwee Ween ze paken, déi op der Pannespur stoungen, well een deen aneren hannendrop gefuer war.D'Camionnette ass hannescht op déi aner Spure geroden a koum queesch op der Autobunn an an déi aner Richtung gedréit un d'Halen - wouduerch nach zwee weider Ween accidentéiert sinn.Wéi d'Police um Samschdeg kuerz viru Mëtteg präziséiert, stoung de Chauffer vun der Camionnette ënnert dem Afloss vun Alkohol a vun Drogen.