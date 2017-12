© RTL

D'Taina Bofferding gleeft un e politesche Comeback (02.12.2017) Et misst een d'Schierbelen zesummekieren an dann en Neistart maachen.

De Francis Remackel am Interview (02.12.2017) Aus de Feeler vun der Vergaangenheet muss ee léieren, dat ass d'Ausso vum Francis Remackel.

Hei goung et drëms eng Analyse ze maachen, wéi d'Sozialiste bei de Gemengewahlen am Oktober zu Esch am Verglach mat 2011 ronn 1.500 Stëmmen an de Buergermeeschterposten verléieren.D'Taina Bofferding sot, et géing zwar ëmmer nach wéidoen, ma elo géing sech der LSAP awer och eng Chance bidden, aus deene Wahlen ze léieren an "e politesche Comeback" ze starten.E Samschdeg den Owend war dann och de Francis Remackel Invité am Journal. Hien huet gesot, dass et op där Assemblée extraordinaire och drëms gaange wier, d'Feeler aus der Vergaangenheet opzedecken. An do wier notamment festzestellen, datt et zwar en allgemenge méi konservativen Trend zu Lëtzebuerg géif, ma awer d'LSAP sech d'Liewen duerch intern Streidereien och selwer schwéier gemaach hätt. Doriwwer eraus misst et vläicht och no 17 Joer emol nees méi frësche Wand an der Partei ginn an e weidere Feeler bei de vergaangene Wahle wier gewiescht, datt d'LSAP e bëssen ze selbstsécher war an déi politesch Géigner ënnerschat hätt.Als Partei misst sech d'LSAP elo nei opstellen an zwar "kreativ, modern an innovativ".