Xavier Bettel op Visite am Mali (02.12.2017) Zesumme mat sengem Belschen Homolog war de Xavier Bettel am Mali fir ze weisen, dass een op Benelux-Niveau op enger Linn ass wat d'Kooperatioun mam Mali ugeet.

Beim gemeinsame Besuch vum belsche Premier Louis Michel a sengem Lëtzebuerger Homolog Xavier Bettel ass et virop drëms gaangen, fir ze demonstréieren, dass een op Benelux-Niveau op enger Linn ass wat d'Kooperatioun mam Mali ugeet.Bei der Begréissungszeremonie um Fluchhafe vun der Haaptstad Bamako hunn d'Vertrieder vun der malescher Regierung hier Dankbarkeet ausgedréckt, dass béid Länner déi malesch Populatioun nach ni am Stach gelooss hätten, och zu deem Ament net,wéi den arméierte Konflikt am Nord-Mali 2012 eskaléiert ass a Frankräich kuerz drop militäresch intervenéiert ass, fir dass d'Land net an de Chaos ofrëtscht. Eleng de Grand-Duché ënnerstëtzt am Moment de Mali mat ronn 12 Milliounen Euro pro Joer.