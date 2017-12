Den Algero-Lëtzebuerger, deen zanter 8 Joer wéinst zwou presuméierte Korruptiounsaffären an Algerien am Prisong sëtzt, gouf an engem Fall fräigesprach.

"Endlech eng gutt Nouvelle!" ass e Communiqué iwwerschriwwen, deen d’Fra vun engem Algero-Lëtzebuerger, deen zanter 8 Joer wéinst zwou presuméierte Korruptiounsaffären an Algerien am Prisong sëtzt, e Sonndeg am Nomëtte publizéiert huet. De Mann gouf nämlech e Sonndeg de Moie vum ieweschten algeresche Geriichtshaff an enger vun deenen Affäre fräigesprach! Hie war an dëser Affär 3 Mol veruerteelt ginn, um Enn zu 12 Joer Prisong. Elo koum et dunn awer zum Fräisproch.

De Mann, deen an Algerien gebuer ass an an der Stad gewunnt huet, ass dowéinst allerdéngs nach net op fräiem Fouss, well hien an där anerer Affär zu 10 Joer Prisong condamnéiert gi war; och an dëser Affär gouf Recours ageluecht um ieweschten algeresche Geriichtshaff.



2009 war de Mann mat der duebeler Nationalitéit an engem Hotel zu Alger festgeholl ginn. 20 Deeg war hien doropshi verschwonnen; an där Zäit gouf hie gefoltert, woufir d’nordafrikanescht Land vum UNO-Mënscherechtscomité veruerteelt gi war.



