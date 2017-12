An der Nuecht op e Méindeg géint 1 Auer goufen et zu Déifferdeng an der Rue de l'Acier op d'mannst 2 Explosiounen.

© Mobile Reporter

Géint 0.30 Auer gouf e Feier gemellt. Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukoumen, stoungen all d'Awunner schonn op der Strooss.



Aus dem betraffenen Haus koum décken Damp. Während de Läschaarbechte koum et kuerz hannerteneen zu 2 Explosiounen.



En Deel vum Haus ass doropshin an e Koup gefall. D'Nopeschhaiser goufen duerch Stécker, déi ronderëm geflu sinn, beschiedegt. Een Auto, wou virum Gebai stoung, gouf komplett zerstéiert, ee weidert Gefier beschiedegt.



Wéi duerch e Wonner ass kengem eppes geschitt.



D'Pompjeeë vun Déifferdeng ware mat 30 Leit a 7 Ween op der Plaz. Si goufen ënnerstëtzt vun de Corpse vu Péiteng a Suessem.



D'Police huet d'Strooss groussraimeg gespaart. Fir d'Brandursaach ze klären, gouf de Miess- an Erkennungsdéngscht vum Parquet mat enger Enquête chargéiert.



Op Fotoen ass ze gesinn, dass de Schued grouss ass. D'Gemeng Déifferdeng huet d'Leit aus deene betraffenen Haiser an och soss aus der Noperschaft mussen anerwäerts ënnerbréngen.