© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Net schlecht gestaunt hätt hien, wat an de leschten 2 Wochen an der Regierung geschitt ass. Et géingen do eng ganz Partie Dossiere ginn, wéi zum Beispill de Rifkin-Prozess, an deenen d'Koalitiounspartner verschidden Approchen a Meenunge vertriede géingen, an dat wier einfach net acceptabel.





CSV vs Regierung - De Reportage vum Claudia Kollwelter



Et géing an der Regierungsaarbecht keng Kohärenz méi ginn, déi 3 Parteie géinge géintenee schaffen, an et hätt ee just nach Wahlvirbereedung. D'Regierung hätt kee gemeinsame Projet méi, kee gemeinsamt Zil méi an déi nächsten 10 Méint wiere just nach verlueren Zäit, sou de Claude Wiseler weider. Et géif zu Problemer féieren, wann déi 3 Parteien aus elektorale Grënn just nach hir Clientèle zerwéiert an onofgeschwat Propositiounen eng no der anerer op den Dësch leet.De Claude Wiseler huet d'Gefill, datt a verschidden Dossieren 2 Regierungen um Wierk sinn, wou déi eng eppes aneres seet wéi di aner. Als Beispill nennt hien ënnert anerem de Rifkin-Debat an der Chamber Mëtt November. Den Här Schneider géif total op Wuesstem setze mat all de Konsequenzen, déi dat hätt. Op der anerer Säit hätt een de François Bausch, deen den aktuelle Wuesstemsmodell géif a Fro stellen.

En hätt seelen eng Koalitioun gesinn, déi an der Chamber selwer, op Radio an Tëlee net nëmme verschidde Positioune seet, mä se och nach als verschidde Positioune revendiquéiert. Normalerweis géif een nach probéieren ze vermëttelen et hätt een déi selwecht Meenung, och wann ee scho géif mierken, dass et Divergenze ginn. An der Chamber géifen hei 2 Regierungsmemberen bei engem vun den Haapt-Zukunftssujeten zwou verschidde Meenunge verdeedegen an och nach maachen, wéi wann dat normal wier.





De Claude Wiseler



Aner Beispiller an deenen et komplett aner Approchë ginn, sinn dem Claude Wiseler no d'Thema vum Télétravail, d'Burka Diskussioun, d'Stock Options oder och nach den Debat iwwert de Mindestloun. D'Koalitiounspartner hätten an deene Punkten aner Meenungen an et géing keng Regierungsmeenung méi ginn.Dobäi kéim dann och nach, datt a kengem vun de wichtegen Dossieren de Premier do wier. De Claude Wiseler fënnt et normal, datt e Staatsminister kuckt, datt seng Regierung aus engem Mond schwätzt, an datt eng gemeinsam koherent Politik op den Dësch geluecht gëtt.

"Ech gesinn hei, datt de Staatsminister Bettel net à même ass, déi 3 Koalitiounspartner zesummenzehalen, fir déi nächst 10-11 Méint nach koherent ze schaffen", sou de Claude Wiseler.



Donieft huet de Spëtzekandidat ënnerstrach, datt wa seng Partei d'nächst Joer no de Wahlen an d'Regierung kéim, een op Kontinuitéit wéilt sëtzen, heescht d'Projete vun der aktueller Regierung net komplett réckgängeg ze maachen, ma a verschiddenen Dossieren awer aner Weeër ze goen, wéi dat an de leschte Jore gemaach gouf.