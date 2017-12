Um Knuedler ass e Méindeg de Mëtteg eng éischte Kéier den neie Gemengerot beieneen. Nieft der Assermentatioun vun de Conseillere stellt déi blo-schwaarz Majoritéit hir Schäfferotsdeklaratioun vir, mam Programm fir déi nächst 6 Joer.



De Pit Everling kuckt mat engem Vetrieder vun der Oppositioun zeréck op déi leschte 6 Joer an zwar mam Lsap-Conseiller Marc Angel. Wat hat de blo-grénge Schäfferot 2011 versprach a wat konnt gehale ginn?





6 Joer Gréng-Blo aus Vue vun LSAP / Reportage Pit Everling



De 5. Dezember 2011 war vum deemolegen DP-Buergermeeschter Xavier Bettel e Programm virgestallt ginn, bei deem de Logement wuel dat zentraalt Element war. Beim Etat des lieux 6 Joer méi spéit stellt de Marc Angel fest, datt sou munch Verspriechen a puncto Wunnengsbau net konnte gehale ginnEn Zil war et, fir méi jonk Familljen an d'Stad ze kréien, ma d'Statistike weisen, datt d'Zuel vun de Kanner ofgeholl huet. En zweete Punkt war, fir Konsequent an de bezuelbare Wunnraum z'investéieren. Do ass munches gemaach ginn, ma vun engem konsequenten Erhéije vu bezueltem Wunnraum kann een net schwätzen.Datt Wunnengen a Büroen ëmgewandelt ginn, do gouf net vill dogéint ënnerholl. Mam neie PAG géing d'Schéier tëscht Wunnen a Schaffe weider ausernee goen, bedauert de Marc Angel.D'Projete Stäreplaz a Porte de Hollerich wiere leider ënnergaangen a leider wier d'Stad wirtschaftlech net méi attraktiv ginn, ëmmer méi Handwierk géing zum Beispill erauszéien a beim Commerce de proximité wieren et net déi néideg Fortschrëtter ginn.Wou Negatives ass, ass awer Positives. De Lift am Pafendall, den Investissement a méi ëmweltfrëndlech Bussen, an elo wann den Tram kënnt, d'Ofstëmme vun de Pläng tëscht Tram a Bussen. Do ass dem Marc Angel no eng zimlech serieux Aarbecht gemaach ginn.Besonnesch bei den Dossiere vun deene Grénge wier de Wëllen do gewiescht, fir virunzekommen, seet den LSAP-Conseiller, fir deen et awer bei der DP eng negativ Evolutioun gouf. Ënnert dem Paul Helminger an zum Deel och nach dem Xavier Bettel gouf et e gewëssen Elan, deen awer dono vun der Madame Polfer nom ale Stil nees verännert gouf: Nëmmen net ze séier an néierens ustoussen. Et mierkt een, esou de Mark Angel, datt net déi selwecht Equipe, déi d'Schäfferotserklärung viru 6 Joer ënnerschriwwen huet, se och ëmgesat huet.E Méindeg de Mëtteg gi mer da méi gewuer, wat den neie Stater Schäfferot sech da fir déi nächste 6 Joer op d'Lee geschriwwen huet.