Politmonitor Deel 2: Claudia Kollwelter



Während d'Partei u Vertraue gewënnt, verléiert de Spëtzekandidat u Sympathie- a Kompetenzpunkten. Rieds ass vun der CSV an dem Claude Wiseler. Dat geet aus dem neie Politmonitor vun TNS-Ilres am Optrag vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort ervir.

Während de Claude Wiseler am Mee nach op Platz 5 war, rutscht en elo zréck op déi 8. Trotz gréisserer Defaite bei de Gemengewahlen ass d'LSAP dës Kéier mat net manner wéi 5 Leit am Top 10 vun de beléiftste Politiker vertrueden.Un den éischte 4 Nimm vum Ranking ännert sech näischt par Rapport zum leschte Sondage am Mee. Nummer 1 bleift den Ausseminister Jean Asselborn mat 30 Punkte méi wéi dem 10., dem Alex Bodry, deen déi Kéier nei mat dobäi ass an den Top Ten an d'Carole Dieschbourg doraus erausdréckt. Nummer 2 dann de Chamberpresident Mars Di Bartolomeo, virum Premier Xavier Bettel an der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer op der 4. Op der 5 figuréiert d'CSV-Politikerin Viviane Reding, déi domat hire Parteikolleg Claude Wiseler iwwerhëlt. Hannendrun dann op en neits 2 LSAP-Politiker - de Romain Schneider op der 6 an den Etienne Schneider op der 7. Op Plaz 8 dann de Claude Wiseler, virum Justizminister Felix Braz, 9. Op der 10 da wéi gesot den Alex Bodry.Wann ee sech dann déi 32 Politiker ukuckt, deenen hir Sympathie a Kompetenz evaluéiert goufen, fält dem TNS-Ilres-Direkter Luc Biever op, datt et méi grouss Mouvementer ginn, wahrscheinlech wéinst de Gemengewahlen: Esou géif den Inneminister Dan Kersch 7 Punkten an der Sympathie verléieren, d'Lydie Polfer verléiert 6 Punkten, de Laurent Mosar der 5 an der Sympathie. "Do gi mir dovun aus, datt dat scho beaflosst ass vun deem, wat während de Gemengewahlen geschitt ass an datt dat net elo wierklech lassgeléist dovun ass."Am meeschte Sympathie a Kompetenz Punkten bäi krut den David Wagner, am meeschte verluer huet den Claude Wiseler. Den CSV-Spëtzekandidat huet zwar konnten zouleeë bei de méi Jonken, mä gläichzäiteg hat e staark Abousse bei deenen aneren Alterskategorien: "Mir gesinn, dass en, wa mer et vergläichen iwwer e Joer ... 't ass elo schwéier, wéi mer et solle nennen: Nenne mer et Erosioun oder ass et éischter e Prozess, dee ganz normal ass? Hien huet eng Nominatioun gehat um Enn vun 2016 als Spëtzekandidat, huet dunn am Ufank vum Joer 2017 e ganz gudde Score gemaach mat 72 Punkten an der Kompetenz an 63 Punkten an der Sympathie. Ma en huet elo am Laf vun deene leschten zwielef Méint, also elo am Dezember, 14 Punkten an der Kompetenz an 8 Punkten an der Sympathie verluer", esou den TNS-Ilres-Direkter Luc Biever.Fir de jéngste Politmonitor goufen 1.020 Leit mat Lëtzebuerger Nationalitéit, déi iwwer 18 Joer hunn, gefrot. D'Etüd gouf tëscht dem 9. an dem 21. November gemaach.