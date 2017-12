Den Tram an der Stad: Och eng Saach vu Gewunnecht (04.12.2017) De Méindeg 8 Deeg kann een et eng éischte Kéier probéieren.

D'Françoise Frieden, Pressespriecherin vu Luxtram, sot, datt een an der Testphas keng extra Stauen do gesinn hätt. Den Tram géif och nëmmen iwwer een Deel vun der Strooss an et géif och just 20 Sekonnen daueren.Tram an Auto musse sech sécher nach unenee gewinnen. Déi 25 Chauffeuren hu lo 5 Wochen Formatioun hannert sech. Bei Stau soll een d'Schinnen léiwer fräihalen. Sech nach duerch Orange-Rout duerchwurschtele kann do mol ongemittlech ginn.Vun e Méindeg u kann een also vu moies 5 Auer vun der rouder Bréck aus den Tram Richtung Luxexpo huelen. All 500 meter ass een Arrêt. 11 Minutte soll den Trajet daueren, bis den 31. Januar fiert ee jo gratis.Duerno bleiwen d'Tariffer wéi bis elo fir de ganze Reseau, dat heescht wann der een Zuch oder Busticket huelt fir 2 Stonnen, kënnt der och mam Tram domadder fueren, de Funiculaire ass ëmmer gratis. Ticketmaschine fannt der bei der rouder Bréck a bei der Luxexpo.Net nëmme fir d'Leit, déi mam Zuch aus dem Norde kommen, ass den neien Arrêt Pafendall intressant. Fir déi Leit, déi aus dem Süde kommen, fiert eng Linn vun Esch direkt an och eng vu Lonkech, Rodange bis bei den Arrêt Pafendall, vun der rouder Bréck bis an d'Stad kritt een dann e Bus: Bei der Luxexpo fueren d'Busser provisoresch hannert dem Chantier fort.Déi nei Busgare geet am Mäerz 2018 op, d'Parkhaus am Fréijoer 2019.