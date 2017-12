Fonds du Logement: Minister berouegt (04.12.2017) De Wunnengsbauminister Marc Hansen stoung der zoustänneger Chamberkommissioun haut Ried an Äntwert iwwert déi rezent Entwécklungen beim Fonds du Logement.

Déi nei Presidentin ass déi drëtt Persoun, déi zanter 2015 un der Spëtzt vum Fonds du Logement ass. Den Direkter-Posten ass nach bis Januar ausgeschriwwen. De Personalkarussell beim Fonds du Logement huet nawell séier gedréint.D'Erklärung wiere perséinlech Grënn, iwwer déi de Minister Marc Hansen net diskutéiere wëll. Hie kuckt no vir an huet als Missioun, de Fonds du Logement esou opzestellen, datt e Wunnenge ka bauen.Daniel Miltgen, Maggy Nagel, Nimm aus der Vergaangenheet, déi de Minister net wëll kommentéieren. Hie kuckt just op d'Aarbecht, déi geleescht gouf an an Zukunft.Dat ass der Oppositioun awer net duergaangen, déi de Verdacht huet, datt de Fonds du Logement ze streng gefouert gëtt. Wann een d'Avise vum Staatsrot oder vu verschiddene Chambere gelies huet, gouf kritiséiert, datt d'Tutelle vu Säite vum Ministère ze grouss wier, seet de Marc Lies vun der CSV.Esou géif och e Manktem u Flexibilitéit entstoen. Eng Kritik, déi de Minister net gëlle léisst. Eng Kommissär koum dobäi, fir ze kucken, datt d'Gesetzer a Konventiounen och agehale ginn. Dat ass wichteg bei engem Etablissement public, wou vill Milliounen Euro um Spill stinn. Fir de Steierzueler ass dann och wichteg, datt do hannendru gekuckt gëtt, datt d'Sue richteg an op de richtege Plazen investéiert ginn.Do nennt de Minister ëmmer zwee grouss Projeten: "Nei Schmelz" zu Diddeleng an de Projet "[Liewe] mat der Wooltz" zu Wolz. Fir de Marc Baum vun déi Lénk ass awer do de Problem, well de Fonds de Logement misst an Zukunft vill méi kleng Projeten, wéi dat an der Vergaangenheet de Fall war, maachen, fir eng Diversitéit vum soziale Wunnengsbau ze hunn. Well déi Diversitéit riskéiert am Moment, fir ënner d'Rieder ze kommen.De Minister Hansen hofft elo, datt mat der neier Presidentin an engem neien Direkter, deen elo séier soll fonnt ginn, Rou an den Dossier Fonds du Logement kënnt.