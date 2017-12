Mat him op der Uklobänk um Stater Geriicht sëtzt e Beschëllegte vu 35 Joer.Den Haaptmann, e fréieren Taxichauffeur, kritt ë.a. virgehäit, vun Ufank 2012 bis Ufank 2016 Drogen importéiert a verkaf ze hunn; donieft soll hien en haut 15 Joer aalt Meedchen op d'mannst 10 Mol vergewaltegt hunn.Deen aneren Ugeklote soll iwwerdeems tëscht Enn 2015 an Ufank 2016 beim Drogenhandel matgemaach hunn.Den Haaptmann koum duerch eng Iechternacher Drogenaffär vun Ufank 2015 op de Radar vun der Police, wéi e Polizist e Méindeg aussot. Am August virzejoert gouf de Stater Parquet mat där Affär befaasst, woubäi den Haaptmann scho wéinst Drogendelikter bekannt war. Hien hat Kontakt mat Liwwerer aus Holland, a wann hien net disponibel war, war den Telefon op de Matbeschëllegten ëmgestallt. Am Januar zejoert koum et zum Zougrëff, um Retour vum Haaptmann aus Holland; mat am Auto war e Meedche vun dee Moment 14 Joer, mat deem de Mann virdru scho Sex hat. Et goufen 8 Clientë vum Mann gehéiert: Déi soten ë.a., hien hätt Meedercher mat heemgeholl, déi Droge vun him kritt hätten als Conterpartie vu Sex.Den zoustännegen Enquêteur vun der Police judiciaire hat an deem Kontext 3 Meedercher gehéiert. Eent vun hinnen hätt senger Mamm Enn 2015 erzielt, si krite vum Haaptmann Drogen, wa se, Zitat, "den T-shirt géifen eropmaachen"; méi spéit dunn hätt d'Meedchen der Mamm vu Sex mam Mann geschwat, mat deem hatt net d'accord gewiescht wär. Et hätt es eng 10 Kéiere mam Mann gehat; fir hatt, sou den Enquêteur, wär et evident gewiescht, dass et fir d'Droge bezuele misst, mat sengem Kierper, wouzou hatt net gezwonge gi wär. Zwee Méint wär et reegelméisseg bei de Mann gaangen, ma de Viol vun der 1. Kéier wär ëmmer erëmkomm, och wann et kontradiktoresch Aussoen dozou gemaach hätt, wien dat war; an den Ae vum Enquêteur awer wär den Haaptugekloten dofir responsabel.Engem Psycholog no wär deen 1. Viol wuel wouer, ma och hien huet op dem Meedche seng kontradiktoresch Aussoen higewisen: Dowéinst wär net kloer, wat fir dee Viol déi richteg Ausso wär. Wat dem Meedche seng Glafwierdegkeet ugeet, hätt et kee Motiv, fir dem Haaptmann ze schueden; mam Sex dono wär et allerdéngs d'accord gewiescht, fir Drogen.Dëse Prozess ass op 5 Sëtzungen ugesat.