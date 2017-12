© Didier Weber

E Wuesstem, deen am europäesche Verglach staark ass an awer wëllt de Statec net vun engem richteg gudde Wuesstem schwätzen.





Statec: De Lëtzebuerger Wuesstem/Reportage Ben Frin



Eng voll wirtschaftlech Erhuelung ass eng, an där all d' Facteure mat klammen, dovunner kann awer an eisem Fall net d'Ried sinn. D'Salairen zum Beispill klammen net, wa mer d'Indextranche, also d'Inflatioun géifen erausrechnen. Well da géifen eis Gehälter stagnéieren.

Mat 4,5% Wuesstem rechent de Statec elo fir d'nächst Joer, Chiffere vun deenen aner Länner nëmme kënnen dreemen. Domadder kéint et awer an e puer Joer eriwwer sinn, d'Konjunktur wier nämlech schonn an enger relativ spéider Phase.

Generell wier eis wirtschaftlech Situatioun awer gutt, och wann d'Beem net géifen an den Himmel wuesse, seet de Statec. Déi nächst Indextranche gëtt ëmmer nach am drëtten Trimester 2018 erwaart.