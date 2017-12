Police 2017 © Police 2017

Déi zwou Persounen hu sech mat engem eelere BMW a Richtung Mäerzeg dervu gemaach. D'Beamte konnte se bis elo net pëtzen. D'Männer ware schwaarz ugedoen an hate Mutzen un.



Donieft mellt d'Police nach en Tëschefall zu Klierf. Do waren och zwou Persounen agebrach an am Laf vum Dag waren Dierf och zu Senneng an zu Alzeng aktiv.