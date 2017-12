Duerno ass dann och direkt en Debat ugesat. Déi Responsabel sinn ënnert anerem am Gaang, no zwee neie Parterlänner ze sichen. Dat nodeems d'Partenariater mam El Salvador an dem Vietnam op en Enn komm sinn. Amplaz kéinten zum Beispill den Nepal, de Myanmar oder och e Maghrebstaat wéi Tunesien oder Marroko kommen. Nach sinn d'Etuden am Gaang, Lëtzebuerg ass eent vun de wéinege Länner, dat 1% vu sengem PIB an d’Cooperatioun investéiert.