Chamber-Kommissioun: Aids an Hepatite/Reportage Eric Ewald



Viru 4 Deeg hunn déi zwee Pläng gréng Luucht kritt am Ministerrot; um Dënschdeg huet d'Lydia Mutsch déi grouss Linnen dovun an der Chamberkommissioun vun der Santé virgestallt.Den AIDS-Plang huet déi zwee Haaptobjektiver Preventioun vun der Iwwerdroung a vum Verbreede vun der Krankheet a Verbesserung vun der Liewensqualitéit vun Infizéierten; beim Hepatite-Plang geet et och ëm Preventioun an donieft nach ëm Iwwerwaachung an ëm Prise en charge vu chronesche Fäll.Dat ass net vu Muttwëll, gëtt et dach am Land wuel tëscht 5.000 an 10.000 Leit, déi eng chronesch Hepatit hunn, sou d'Gesondheetsministesch. Vill Leit wësse guer net, datt si dat hunn, obschonns si Grippe-Symptomer hunn.Dofir bräicht et eng breet ugeluechte Preventiouns- an Informatiounscampagne a méi Diagnosen, betount d'Lydia Mutsch. Wat d'AIDS-Preventioun betrëfft, misst ee verstäerkt an d'Schoule goen a géigesteiere bei enger Attitüd, déi net gutt wär an déi déi 98 nei Infektiounsfäll vun zejoert mat erkläert, zu deenen et v.a. bei Heterosexuellen an Drogenofhängegen, déi sprëtzen, koum.Nieft méi Preventioun an de Schoulen a bei Risikogruppe fënnt d'Sylvie Andrich-Duval vun der CSV, dass d'Regierung och gefuerdert ass, fir eben zousätzlech Informatiounscampagnen ze maachen, well et net wier, well et elo Medikamenter um Maart gëtt, dat ee net soll sech schützen.D'Deputéiert vun der CSV huet donieft eng eventuell nei Organisatioun vun der Schoulmedezin an d'Diskussioun bruecht. Och fir d'Josée Lorsché vun déi Gréng ass Informatioun wichteg, mä v.a. misste Kanner fit a staark gemaach ginn, zum Beispill duerch pedagogesch Projeten. Hei géif Informatioun net duergoen, neen, Preventioun wär och do d'Haaptwuert. D'Schoulmedezin misst schonn am klengen Alter ufänken. D'Kanner sollen wëssen, wéi ee sech soll verhalen. An zwar verantwortlech mat sech a mat aneren, wéi déi gréng Deputéiert ënnerstrach huet.