Am zweete Prozess ëm eng Messerpickerei, am Mee zejoert, am Garer Quartier blouf et fir d'ugeklote Fra bei enger fester Prisongsstrof vun engem Joer.

„ Wa 14 Joer Prisong fir ee gefrot ginn, an et kënnt ee mat engem Joer dovun, dann ass een zefridden!“: Dat war d'Reaktioun vum Me Philippe Penning am Nomëtten no engem Uerteelssproch op der Cour d'appel an der Stad!

Do gouf nämlech, um Enn vum zweete Prozess ëm eng Messerpickerei, am Mee zejoert, am Garer Quartier an der Stad eemol eng Prisongsstrof vun engem Joer an eemol eng vun och engem Joer, mat awer 4 Méint Sursis, gesprach.

Déi zweet Riichter hu just den Appel vum ugeklote Mann als fondéiert ugeholl an déi aner zréckgewisen. Dem Mann seng Strof gouf dofir erofgesat, vun zwee Joer an 1. Instanz op eben elo 8 Méint fest an zweeter. An den Ae vun der Cour d'appel ass de Mann, deen nach eng Geldstrof vun 1.000 € krut, als Kompliz vun der beschëllegter Fra unzegesinn, fir déi et bei den 12 Méint Prisong aus dem 1. Prozess blouf. Woubäi d'Vertriederin vum Parquet général ëmmerhin zweemol 14 Joer Prisong fir d'Ugeklote gefrot hat! Hinne war virgehäit ginn, enger jonker Fra mat engem Messer an d’Broscht gestach a si uerg blesséiert ze hunn.

Fir den Affekot vun der Fra koum et deemno wuel net zu deem vun him verlaangte Fräisproch. De Me Philippe Penning wollt dowéinst awer net de spatze Mëndche maachen.