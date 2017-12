© Pit Everling

De Cercle de Cooperation vun den ONGe mécht hei de Point vun de Lëtzebuerger Entwécklungs-Objektiver a gëtt den zoustännege politesche Vertrieder Recommandatioune mat op de Wee. Um Dënschdeg gouf déi drëtt Editioun vum Barometer presentéiert.

Analyséiert ginn d'Beräicher Kultur, Wirtschaft, Finanzen, Landwirtschaft a Klima. Op ville Plaze bléif fir de Grand-Duché Sputt no uewen, zum Beispill beim Liewensstil, mengt d'Carole Reckinger vun der Caritas. Wat jiddweree géif esou liewen, wéi d'Leit zu Lëtzebuerg bräicht een 8 Planéiten. Mir verbrauche véiermol méi Matière Première, wéi den Duerchschnëtts-Weltbierger.



A puncto Landwirtschaft beklot de Jean Feyder vun SOS-Faim sech iwwer neoliberal Politiken, déi den Entwécklungslänner opgezwonge gi wieren, vun internationalen Entitéiten ewéi der Weltbank. D'EU hätt iwwerdeems nei Handels-Accorden ofgeschloss, déi näischt zur Entwécklung géinge bäidroen, mä se kéimen transnationale Sociétéiten zegutt. De Cercle fuerdert, datt déi Accorden net ze ratifizéieren, sech fir ee Stopp vun allen Dumpings-Exporter a fir eng nei Handels-, Landwirtschafts- an Entwécklungspolitik anzesetzen.



Datt Lëtzebuerg als gréng Finanzplaz op sech opmierksam wëll maachen, wier zwar gutt, mä an enger Rei Fonge géing ëmmer nach vill an d'Atomenergie an d'Fossilenergie investéiert ginn. Dat seet de Christopher Lilyblad. Fir den neien Direkter vum Cercle de coopération ass de Barometer d'Basis, op där kann diskutéiert ginn en vue vun enger méi kohärenter Lëtzebuerger Politik, an den Entwécklungslänner selwer awer och hei zu Lëtzebuerg.



Den Detail fënnt een op fairpolitics.lu