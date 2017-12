Déi fréier Schäffin Sam Tanson



D'Tilly Metz, Member am Gemengerot



D'Sam Tanson, de Carlo Back, d'Tilly Metz an d'Claudie Reyland haten den Dënschdeg de Moien op e Point presse geruff.Datt keng „tabula rasa“ par Rapport zur blo-grénger Politik aus de leschte 6 Joer gemaach gëtt, wier zwar ze begréissen, ma déi wierklech nei Elementer géingen awer feelen. Wat notamment vun deene Grénge vermësst gëtt, wier eng global Vue an eng adequat Analys vun der Situatioun an der Stad.Déi fréier Schäffin Sam Tanson ënnersträicht, dass ee Kapitel hinnen immens wichteg ass an och vermësst gëtt, dat ass de Wuesstem, well d'Mobilitéit an de Logement vum Wuesstem ofhänken.Villes wier dann och vague formuléiert. Et ginn zum Beispill vill Projeten ernimmt, déi schonn „en cours“ sinn. Beim Logementsprojet op der Areler Strooss hätten déi Gréng sech net just e Rappell vun der Annonce gewënscht, mä weider Detailer, a wéi eng Richtung, datt et da soll goen.Bei der Mobilitéit mécht ee sech Suergen, de Stellewäert vum Auto wier ze héich an och, dass de Platzverweis nees opdaucht, stéisst deene Stater Grénge sauer op.An der nächster Sitzung wëllen déi Gréng nach méi am Detail op d'Schäfferotserklärung agoen.