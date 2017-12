Et geet drëms, datt d'Banken Iwwerstonnen net richteg consideréieren a bezuelen.

OGBL iwwer d'Banken / Reportage Nico Graf



De Problem entsteet am horaire mobile. Do soll maximal 10 Stonnen den Dag an 48 Stonnen d'Woch geschafft ginn an dat flexibel a bestëmmte Grenzen. Wichteg, den eenzelne Salarié ass responsabel fir sech z'organiséieren.

A fir d'Aarbechtszäit gëtt et eng Referenzperiod vu 6 Méint am Bankesecteur. Um Schluss vun der Period mussen d'Stonnen op Null sinn. Ass dat net de Fall, nennt d'Gewerkschaft dat excedentaire Stonnen. Dee Solde misst als Iwwerstonne consideréiert ginn, déi ofzebauen oder ze bezuele sinn, seet d'Veronique Eischen vum OGBL. D'Gewerkschaft huet elo festgestallt, datt an de meeschte Betriber 20 Stonnen an déi nächst Referenzperiod kënne matgeholl ginn, nëmmen 1 zu 1 a net als Iwwerstonnen, well d'Banken déi Stonnen net bezuele wëllen.



Esou sti si dann och net zu den neie Stipulatiounen. Dat ass e gewëssene Coût fir d'Banken, dat weess een och beim OGBL, mä déi Leit, déi déi Stonne geschafft hunn, hunn och dat Recht, déi bezuelt ze kréien, déi ze recuperéieren, ze kompenséieren oder an e Compte épargne-temps setzen. Mä do ass d'Konditioun, datt se als dat consideréiert ginn, wat de Leit zousteet. Wann excedentaire Stonnen do sinn, mussen déi als Iwwerstonnen ugesi ginn. D'Stonnen dierfen awer net verluer goen oder 1-zu-1 an déi nächst Period matgeholl ginn.

Kloer Conclusioun vun der Denise Steinhäuser. Wann et e kloert d'Gesetz zanter Dezember 2016 ginn a bei grousse Banken um Enn vun der Referenzperiod dausende vu Stonnen einfach ewechgeholl ginn ouni Kompensatioun, dann ass dat illegal.



Den OGBL huet elo d'Méiglechkeet e Conflit collectif dorausser ze maachen a virun den Office national de conciliation ze goen, wou et eng Prozedur gëtt. Oder et kuckt een um Niveau vun de Kollektivvertragsverhandlungen. Wann eenzel Persounen dann awer dogéint virginn, da muss e Cas juridique dorausser gemaach ginn. An do weess ee beim OGBL, wat dat fir déi eenzel Persoun bedeit.

Well den Eenzelne misst sech juristesch mam Patron uleeën. Dat ass individuell schwiereg an och fir de Klima am Bureau. Et bleift: d'Gewerkschaft mécht eng Campagne.