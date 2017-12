Zesummen Auto fueren: en Zukunftsmodell? (05.12.2017) Net méi eleng am Auto fueren an doduerch Suen an Zäit spueren, dat ass d’ Iddi hannert dem Co-Voiturage, deen zu Lëtzebuerg soll ënnerstëtzt ginn.

Lëtzebuerg wiisst an domat och d'Zuel vun den Autoen op der Strooss, d'Konsequenz ass Stau. Als Autoschauffer muss ee mëttlerweil vill Gedold hunn. Am Beruffstrafic kuckt een eran an d'Autoen an et gesäit een dacks nëmmen eng Persoun am Auto.An der Moyenne setzt 1,1 Persoun am Gefier. Fir deem entgéint ze wierken, setzt d Regierung op Co-Voiturage, d'Leit sollen encouragéiert ginn, anerer matzehuelen.D'Pannespur dierf een den Ament eigentlech nach net notzen, d'Iddi vum Transportminister ass et, dass wa sech Stau bilt, datt d'Pannespur op der Arelerautobunn ka genotzt gi fir den ëffentlechen Transport a Gefierer, wou méi ewéi een dra setzt. Dofir misst de Code de la Route geännert ginn, e genauen Zäitplang, wéini ee souwäit ass, ass am Transportministere nach net gewosst.D'Escher an d'Diddelenger Autobunn sollen eng Spur bäikréien, och hei ass déi 3. Spur nëmme fir Bus a Covoiturage.Am Mäerz vum nächste Joer soll d'online Plattform Copilote lancéiert ginn, fir de Leit de Co-Voiturage méi einfach ze maachen. Elo gëtt eng Testphas mat verschiddenen Entreprisë gestart, fir ze kucken, ob d'App fonctionnéiert.Co-Voiturage soll méi bëlleg ginn duerch d'Deele vu Fraisen, méi séier goen duerch d'Notze vun enger 3. Spuer an d'Entreprisë solle motivéiert ginn, hire Mataarbechter eng Parkplaz ze garantéieren, wann se anerer matbréngen.