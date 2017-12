Dat ass d'Strof, déi en Dënschdeg um Stater Geriicht fir den Haaptugekloten an enger Affär vun ë.a. Drogenhandel a Vergewaltegung gefrot gouf.De Mann hat ë.a. virgehäit kritt, vun Ufank 2012 bis Ufank 2016 Drogen importéiert a verkaf ze hunn; donieft soll hien en haut 15 Joer aalt Meedchen op d'mannst 10 Mol vergewaltegt hunn.E Matbeschëllegte soll iwwerdeems ee Joer an de Prisong, wouvun en Deel mat Sursis kéint sinn; donieft soll en nach eng Geldstrof an e Fuerverbuet vun engem Joer kréien; hie soll tëscht Enn 2015 an Ufank 2016 beim Drogenhandel matgemaach hunn.D'Uerteel gëtt den 9. Januar gesprach.