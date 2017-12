Enn Februar soll um ieweschten algeresche Geriichtshaff déi éischt vun zwou presuméierte Korruptiounsaffäre behandelt ginn, wéinst där den Algero-Lëtzebuerger Chani Medjoub zanter 8 Joer am nordafrikanesche Land am Prisong sëtzt.E Sonnde war de Mann jo an där zweeter Affär fräigesprach ginn, wéinst där hien zu 12 Joer Prisong veruerteelt gi war. An där éischter Affär hat hien 10 Joer Prisong kritt!De Mann mat der duebeler Nationalitéit war 2009 an engem Hotel zu Alger festgeholl ginn. Hie war doropshin 20 Deeg verschwonnen a gouf an där Zäit gefoltert. Algerien war dofir vum UNO-Mënscherechtscomité veruerteelt ginn.