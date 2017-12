Um Site vun der Chamber sinn vun dësem Mëttwoch un 13 nei Petitiounen ze fannen, fir déi een elo bis de 17. Januar Zäit huet, fir se z'ënnerschreiwen.

Ënnert anerem geet et ëm eng Fuerderung, dass d’Lycéeën am Land eng Stonn méi spéit wéi bis ewell sollen ufänken, fir dass d’Schüler net méi am Beruffstrafic blockéiert sinn.

Eng aner wëll, dass d’Mesure vum Nohaltegkeetsminister, fir d’Luuchten op den Autobunnen plazeweis ewech ze huelen, réckgängeg gemaach gëtt, an de kompletten Autobunnsreseau nees beliicht gëtt.

An nach eng weider fuerdert, dass de Pappe-Congé, deen am Privat-Secteur op de 1. Januar 2018 op 10 Deeg verlängert gëtt, och fir d’Fonction publique soll gëllen.

Fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber kënnt, brauch eng Petitioun jo op d'mannst 4.500 Signatairen. Zanter der Creatioun vun dëser Demarche am Mäerz 2014 koum et schonns zu 22 esou Debatten.





Treize nouvelles pétitions ouvertes à la signature



Depuis ce mercredi matin, 6 décembre, et jusqu’au 17 janvier, [13] nouvelles pétitions sont ouvertes à la signature sur le site de la Chambre des Députés. Il s’agit des pétitions suivantes: